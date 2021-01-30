«Десна» перемогла північномакедонську «Шкендія» в спарингу

За чернігівську команду дебютував румун Діма.

«Десна» впевнено обіграла «Шкендію» з Північної Македонії в контрольному поєдинку на зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі «Десна» відзначилася двічі зусиллями Андрія Тотовицького і Філіпа Будківського. Після перерви третій м'яч команди Олександра Рябоконя забив Ілля Шевцов.

Відзначимо, що за «Десну» дебютував румунський захисник Костянтин Діма. Також ігровий час отримали новачки Богдан Білошевський і Денис Безбородько.

Нагадаємо, раніше на зборі в Туреччині «Десна» мінімально поступилася сербському "Партизану" (0:1). 31 січня команда Рябоконя зіграє з «Локомотивом» з Ташкента.

Фото: facebook.com.