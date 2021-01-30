«Динамо» поступилося болгарському «Лудогорцю» на турецькому зборі

Футболісти київського «Динамо» провели перший контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі, який напередодні розпочався в Туреччині.

«Динамо» в Анталії не втримало перемогу над болгарським «Лудогорцем», програвши у підсумку з рахунком 1:2, передає Укрінформ.

На автогол захисника «Лудогорця» Олівьє Вердона, який на 23-й хвилині зрізав м'яч у власні ворота, балканці відповіли результативними ударами Каулі Олівейри Соузи (38) та Жозуе Са (55).

Наступний контрольний матч в Туреччині «Динамо» проведе 1 лютого проти грузинських одноклубників з Тбілісі.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.