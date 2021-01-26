«Динамо» зіграє в Туреччині 6 спарингів

Наразі у списку лише болгарський «Лудогорець».

«Динамо» (Київ) другий тренувальний збір перед поновленням сезону проведе в Туреччині. Там команда Мірчі Луческу планує зіграти 6 контрольних матчів, повідомляє Укрінформ.

Поки відомий лише один суперник - болгарський «Лудогорец». До Туреччини кияни їдуть 29-го січня. 26 і 27 січня у команди вихідні, 28 січня динамівці відновлюють тренування на базі.

Також відомо, що 26 січня Мірча Луческу зустрінеться з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Тема зустрічі – зимові трансфери команди.

Як повідомляв Укрінформ, на першому зборі в ОАЕ «Динамо» зіграло три спаринги. Кияни програли «Легії» (Варшава, Польща) 0:2, виграли у «Шахтаря» (Солігорськ, Білорусь) 2:0 і зіграли внічию 0:0 зі збірною Йорданії.

Фото: fcdynamo.kiev.ua