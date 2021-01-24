Вербич пропустить 2-3 тижні через травму, Белуце - 1,5 місяці

Шапаренко і Тимчик повернулися до загальної групи.

Лікар «Динамо» Андрій Шморгун розповів про пошкодження Беньяміна Вербича та Тудора Белуце, а також про стан Олександра Тимчика та Миколи Шапаренка, повідомляється на офіційному сайті «Динамо», передає Укрінформ.

«На сьогоднішній день були проведені обстеження двом футболістам, у яких є травми і скарги. Беньяміну Вербич зробили МРТ, яка виявила пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Термін відновлення при такій травмі становить від 2-х до 3-х тижнів», - сказав Андрій Шморгун.

«У Тудора Белуце були скарги на болі в п'ятій плесневій кістці. Йому наклали лангету, протягом 6 тижнів він повинен носити її і використовувати милиці, а далі будемо стежити за динамікою реабілітації. Тимчик та Шапаренко вже повернулися в загальну групу для повної адаптації», - додав лікар« Динамо».

Нагадаємо, сьогодні о 15:00 «Динамо» зіграє контрольний матч проти збірної Йорданії на зборах в ОАЕ.

Фото: фейсбук «Динамо».