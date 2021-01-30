Ла Ліга: «Реал» у меншості програв «Леванте»

Мадридський клуб відстає від «Атлетіко» на 7 очок.

В матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Реал» програв на своєму полі «Леванте» 1:2, повідомляє Укрінформ.

Вже на 9-й хвилині «Реал» залишився в меншості після вилучення Мілітао. Однак, мадридці все одно вийшли вперед – відзначився Асенсіо. На 32-й хвилині Моралес рахунок зрівняв. А на 78-й хвилині Рохер вивів гостей вперед. 1:2 – сенсаційна поразка «Реала».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 47 (18), 2.«Реал» - 40 (19), 3.«Севілья» - 39 (20), 4.«Барселона» - 37 (19).

В інших ключових матчах туру зіграють: «Кадіс» - «Атлетіко» (31 січня, 17:15), «Барселона» - «Атлетік» (31 січня, 22:00).

Фото: AS