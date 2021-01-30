Біатлон: сьогодні в Душниках-Здруй - гонки переслідування

Чемпіонат Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй продовжать у суботу, 30 січня, гонки переслідування.

У жіночому персьюті на 10 км об 11.30 за київським часом Віта Семеренко стартує 10-ю (відставання від лідера - 27 секунд), Ірина Петренко - 14-ю (+37 секунд), Анастасія Меркушина - 22-ю (+49 секунд), Катерина Бех - 29-ю (+1 хвилина 6 секунд), передає Укрінформ.

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Чоловіча гонка переслідування на 12,5 км о 14.00 пройде за участю українців Артема Прими (6-й стартовий номер), Богдана Цимбала (29) та Артема Тищенка (39).

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Континентальні змагання у Душниках-Здруй завершаться 31 січня змішаною та одиночною змішаною естафетами.