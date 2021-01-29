Прима посів шосте місце у спринтерській гонці чемпіонату Європи з біатлону

Українець Артем Прима увійшов у топ-10 спринтерської гонки чемпіонату Європи з біатлону, який триває у польському місті Душники-Здруй.

Прима подолав 10-кілометрову дистанцію з одним штрафним колом на двох вогневих рубежах, посівши у підсумку шосте місце, передає Укрінформ.

Переможцем європейського спринту став швейцарець Мартин Егер. Срібну і бронзову медалі здобули росіянин Саїд Карімулла Халілі та німець Йоганес Куен відповідно.

Богдан Цимбал (2 промахи) став 29-м, Артем Тищенко (1) - 39-м, Тарас Лесюк (4) - 74-м, Руслан Ткаленко (4) - 96-м, Андрій Доценко (4) - 101-м.

Загалом на старт вийшли 144 біатлоністи.

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У програмі чемпіонату Європи також гонки переслідування (30 січня), змішана та одиночна змішана естафети (31 січня).

Фото: biathlon.com.ua.