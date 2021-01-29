Семеренко стала десятою у спринті на чемпіонаті Європи з біатлону

Українка Віта Семеренко увійшла у топ-10 спринтерської гонки чемпіонату Європи з біатлону, який триває у польському місті Душники-Здруй.

Семеренко подолала дистанцію 7,5 км з одним штрафним колом на другому вогневому рубежі, посівши у підсумку десяте місце, передає Укрінформ.

Переможницею континентального спринту стала Байба Бендіка з Латвії. «Срібло» і «бронзу» здобули норвежка Каролін Ердаль і росіянка Анастасія Шевченко відповідно.

Ірина Петренко (0 промахів) фінішувала 14-ю, Анастасія Меркушина (1) - 22-ю, Катерина Бех (1) - 29-ю, Анна Кривонос (2) - 66-ю, Надія Бєлкіна (1) - 67-ю.

Загалом на старт вийшли 128 біатлоністок.

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Сьогодні о 15.00 в Душниках-Здруй пройде чоловіча спринтерська гонка на 10 км за участю українців Артема Прими (8-й стартовий номер), Богдана Цимбала (28), Андрія Доценка (32). Руслана Ткаленка (71), Артема Тищенка (111) і Тараса Лесюка (135).

На фото: Віта Семеренко (biathlon.com.ua).