Прима став шостим в індивідуальній гонці чемпіонату Європи з біатлону

Українець Артем Прима увійшов у топ-10 індивідуальної гонки чемпіонату Європи з біатлону, який проходить у польському Душники-Здруй.

Прима подолав 20-кілометрову дистанцію з трьома штрафними хвилинами на чотирьох вогневих рубежах, посівши у підсумку шосте місце, передає Укрінформ.

Переможцем континентальної «індивідуалки» став Андрейс Расторгуєвс з Латвії (1 промах). «Срібло» і «бронзу» здобули норвежці Ерленн Бьйонтегор та Ендре Стрьомсхейм відповідно.

Богдан Цимбал (3 промахи) став 18-м, Руслан Ткаленко (2) - 21-м, Артем Тищенко (3) - 54-м, Тарас Лесюк (4) - 58-й, Руслан Бригадир (5) - 74-й.

Загалом на старт вийшли 147 біатлоністів.

У програмі чемпіонату Європи також спринтерські гонки (29 січня), гонки переслідування (30 січня), змішана та одиночна змішана естафети (31 січня).

Фото: biathlon.com.ua.