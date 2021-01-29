«Шахтар» зіграє на другому зборі 4 спаринги

31 січня «Шахтар» зіграє проти «Мури» і «Црвени Звезди».

«Шахтар» на другому зборі в Туреччині зіграє 4 контрольні поєдинки, передає Укрінформ.

Розклад матчів «Шахтаря» на другому зборі в Туреччині:

31 січня, 10:00 – «Мура» (Словенія)

31 січня, 16:00 – «Црвена Звезда» (Сербія)

3 лютого, 16:00 – «Слован» ( Братислава, Словаччина)

5 лютого, 10:00 – «Локомотив» (Тбілісі, Грузія).

Другий збір «Шахтаря» завершиться 5 лютого. Чемпіон України відлетів до Туреччини, маючи у складі 31 гравця. Серед них є Ісмаїлі, який відновився після важкої травми.

У першому матчі УПЛ після зимової паузи «гірники» зіграють з «Колосом» 13 лютого.