«Шахтар» зіграє на другому зборі 4 спаринги
Укрінформ
31 січня «Шахтар» зіграє проти «Мури» і «Црвени Звезди».
«Шахтар» на другому зборі в Туреччині зіграє 4 контрольні поєдинки, передає Укрінформ.
Розклад матчів «Шахтаря» на другому зборі в Туреччині:
31 січня, 10:00 – «Мура» (Словенія)
31 січня, 16:00 – «Црвена Звезда» (Сербія)
3 лютого, 16:00 – «Слован» ( Братислава, Словаччина)
5 лютого, 10:00 – «Локомотив» (Тбілісі, Грузія).
Другий збір «Шахтаря» завершиться 5 лютого. Чемпіон України відлетів до Туреччини, маючи у складі 31 гравця. Серед них є Ісмаїлі, який відновився після важкої травми.
У першому матчі УПЛ після зимової паузи «гірники» зіграють з «Колосом» 13 лютого.