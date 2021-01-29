«Олександрія» обіграла «Аланьяспор» на зборах в Туреччині

Футболісти «Олександрії» провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Олександрія» сьогодні зустрічалася з молодіжним складом турецького «Аланьяспор» (U19), здобувши перемогу з рахунком 1:0, передає Укрінформ.

Вирішальний м'яч забив Максим Третьяков, який реалізував пенальті на 9-й хвилині зустрічі.

Підопічні Володимира Шарана у п'ятницю проведуть ще один спаринг - проти ФК «Арда» з Болгарії.

Фото: ФК «Олександрія».