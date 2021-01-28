«Колос» не втримав перемогу над словенським «Марібором» на зборах в Туреччині

Футболісти ковалівського «Колоса» провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Колос» сьогодні зустрічався зі словенським «Марібором», програвши балканцям - 2:3, передає Укрінформ.

На голи Павла Оріховского, який відкрив рахунок на 6-й хвилині, та Євгена Селезньова (75, з пенальті), «Марібор» відповів дублем Грегора Байде (27, 36) та влучним ударом Ілії Мартиновича (40).

Зазначимо, що наприкінці січня - початку лютого «Колос» зіграє на традиційному зимовому турнірі в Україні - Меморіалі Олега Макарова-2021, де на груповому етапі протистоятиме командам «Рубікон» (Київ), «Олімпія» (Савинці), «Лівий Берег» (Київ), «Дружба» (Мирівка) та «Ронін» (Лісне).

На фото: Євген Селезньов (ФК «Колос»).