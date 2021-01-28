Лень приніс «Вашингтону» вісім очок в матчі з «Нью-Орлеаном»

Третій матч Олексія в формі «Візардс».

Центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Нью-Орлеан Пеліканс», повідомляє Укрінформ.

Українець почав гру в запасі, сумарно провівши на майданчику 19 хвилин. За цей час він набрав вісім очок, виконав чотири підбори і віддав чотири ассисти.

Для Леня матч став третім в майці «Вашингтона». В середньому він приносить команді 6,3 очка при 3,7 підбору.

Нагадаємо, «Візардс» зазнали третьої поразки поспіль. Вони 11-і в нинішньому сезоні, займаючи останнє місце Східної конференції. У ніч на 30 січня «Візардс» візьмуть «Атланту».

Фото: Getty Images.