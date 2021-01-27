Чемпіонат Європи з біатлону в Польщі відкривають індивідуальні гонки

В польському Душники-Здруй у середу, 27 січня, стартує чемпіонат Європи з біатлону.

Континентальні змагання розпочнуться індивідуальними гонками, повідомляє Укрінформ.

У жіночій 15-кілометровій гонці о 11.30 за київським часом Україну представлятимуть Катерина Бех (4-й стартовий номер), Віта Семеренко (7), Анастасія Меркушина (34), Надія Бєлкіна (42), Ірина Петренко (95) та Анна Кривонос (108).

Чоловіча гонка на 20 км о 15.15 пройде за участю українців Артема Прими (3), Богдана Цимбала (31), Артем Тищенка (50), Руслана Ткаленка (55), Тараса Лесюка (96) та Руслана Бригадира (135).

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У програмі чемпіонату Європи, який пройде до 31 січня, також спринт, гонки переслідування, змішана та одиночна змішана естафети.