«Дніпро» переграв «Фрібург» у першому матчі Кубка Європи ФІБА

Баскетболісти «Дніпра» провели перший поєдинок у Кубку Європи ФІБА.

В груповому турнірі, який проходить у Влоцлавеку (Польща), «Дніпро» стартував перемогою над швейцарським «Фрібургом» - 62:57 (14:14, 12:14, 17:11, 19:18), передає Укрінформ.

«Дніпро» очолив групу Е, де також виступає місцевий «Анвіл». Четверту команду, британський «Лондон Лайонс», не допустили до змагань через загрозу поширення коронавірусу.

Тож у другому й заключному матчі групового етапу «Дніпро» зіграє 27 січня проти «Анвіла».