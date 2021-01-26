Серебренніков: продаж Малиновського в плани «Аталанти» не входить

Гасперіні розраховує на гравця збірної України.

Сергій Серебренніков, агент півзахисника «Аталанти» Руслана Маліновського, заявив, що клуб Серії А не має наміру продавати українця. «Бергамаски» вже відхилили кілька пропозицій щодо хавбека, повідомляє Укрінформ.

«Історія з «Брюгге» – це взагалі смішно. Про повернення до Бельгії не може бути й мови. Якби Руслану потрібно було знайти команду, ми б це зробили без проблем і в більш сильному чемпіонаті, ніж бельгійський, при всій до нього повазі”, – сказав Сергій Серебренніков.

“Інші пропозиції по Руслану у «Аталанти» були, але вони відкидалися. Дзвонили, намагалися дізнатися його ціну. Продаж Малиновського в плани італійського клубу не входить. Звичайно, Гасперіні своєрідний тренер, але він розраховує на Руслана і не збирається відпускати», - додав агент українця.

У січні бельгійські ЗМІ повідомляли, що Маліновський незадоволений кількістю ігрової практики в «Аталанті» і може перейти в «Генк» або «Антверпен». Також півзахисника пов’язували з «Брюгге», але Руслан відмовився від переходу в бельгійський клуб.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 20 матчів за «Аталанту» у всіх турнірах, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

Нагадаємо, «Аталанта» йде на п’ятому місці в Серії А. Наступний матч команда Маліновського проведе 27 січня проти «Лаціо» в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії.

Фото: Getty Images.