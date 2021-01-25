Серебренніков: 12 млн євро не змусять «Гент» продати Романа, мінімум 20 млн

Серебренніков: 12 млн євро не змусять «Гент» продати Романа, мінімум 20 млн

Укрінформ
Бельгійський клуб хоче зберегти українця до літа.  

Сергій Серебрєнніков, агент нападаючого «Гента» Романа Яремчука, повідомив, що бельгійський клуб не має наміру продавати українця в дане трансферне вікно, повідомляє Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.

Серебрєнніков зазначив, що «Гент» може погодитися продати Яремчука взимку, якщо отримає мінімум 20 мільйонів євро. Повідомлялося, що «Рома» запропонувала за українського форварда 12 мільйонів.

«Я не знаю, чи є у «Гента» така пропозиція по Роману. Більше того, не вірю в подібні новини. Не думаю, що сума в 12 мільйонів євро змусить клуб Яремчука розглянути варіант з його продажем», - сказав Серебренников.

«Наскільки мені відомо, як мінімум до літа «Гент» не розглядатиме його продаж. Восени Роман перепідписав контракт з «Гентом» на п'ять років. Попереду Євро, тому до літа роздобути Яремчука кому-небудь, навіть «Ромі», за такі гроші буде складно. Думаю, сума повинна коливатися від 20 мільйонів», - додав агент Яремчука.

Раніше інтерес до Яремчука також приписували лісабонському «Спортінгу» і «Брюгге».

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Нагадаємо, в нинішньому сезоні Яремчук провів 25 матчів за «Гент» у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав чотири результативні передачі. «Гент» займає десяту позицію в чемпіонаті Бельгії. «Рома» йде на третьому місці в Серії А.

Фото: kaagent.be.

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