Гутцайт: День тренера в Україні відзначатимуть 19 липня

Уряд затвердив проєкт Указу Президента України «Про День тренера».

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає Укрінформ.

«Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов’язково повинно бути. Ми глибоко цінуємо їх внесок у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всі мої високі результати я завдячую своїм наставникам», - наголосив Вадим Гутцайт.

Чому саме 19 липня? Цього дня 1996 року, Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх, як незалежна держава та самостійна команда.

Коли відзначали раніше? 30 жовтня. Однак офіційного статусу це свято не мало.

Тепер Україна матиме свою офіційну дату святкування такої визначної події. Зазначимо, що до розробки проєкту Указу Президента долучились Національний олімпійський комітет України на чолі з Сергієм Бубкою, народний депутат Жан Беленюк та Національна асоціація спортивних журналістів.

Команда Мінмолодьспорту побажала усім тренерам міцного здоров'я, терпіння, наснаги та перемог їх вихованцям!