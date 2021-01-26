НБА: «Детройт» з Михайлюком обіграв «Філадельфію»
«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, завдав поразки "Філадельфії Севенті Сіксерс» - 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29), передає Укрінформ.
Михайлюк за 6 хвилин на паркеті набрав 2 очки (0-3 триочкові, 2-2 штрафні).
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Індіана» - «Торонто» - 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)
«Орландо» - «Шарлотт» - 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)
«Бруклін» - «Маямі» - 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)
«Клівленд» - «Лейкерс» - 108:115 (23:34 35:31, 31:22, 19:28)
«Даллас» - «Денвер» - 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)
«Чикаго» - «Бостон» - 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)
«Голден Стейт» - «Міннесота» - 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)
«Портленд» - «Оклахома-Сіті» - 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31).