Тренер «Вашингтона» оцінив дебютну гру Леня

Українець дебютував за «Візардс».

Головний тренер «Вашингтон Візардс» Скотт Брукс прокоментував дебют центрового Олексія Леня, сообащет Basket.com.ua, передає Укрінформ.

Менеджер задоволений підписанням українця і впевнений, що він допоможе команді.

«Мені сподобалася гра Олексія Леня. Я знаю його здібності. Він дуже корисний під кільцем. Легкого життя суперникам він не забезпечує», - сказав Брукс.

«Незабаром Лень вивчить принципи нашої гри на обох кінцях майданчика і стане ще краще. Але я думаю, що він вже зараз виступив добре. Йому потрібно набрати форму після простою без гри, він буде набирати кондиції з кожним днем. Мені подобаються його навички. Думаю, що він нам допоможе. Гарне підписання», - додав головний тренер «Вашингтон Візардс».

Лень дебютував за Вашингтон в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Сан-Антоніо Сперс». Українець провів на майданчику 21 хвилину і набрав 11 очок.

Олексій підписав річний контракт з «Вашингтоном». Сезон українець починав у складі «Торонто Репторс», але був відрахований після семи проведених матчів.

Нагадаємо, «Вашингтон» йде на передостанньому місці в Східній конференції НБА. Наступний матч «Візардс» проведуть 27 січня проти «Х'юстон Рокетс».

Фото: nba.com.



