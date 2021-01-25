Тренер «Вашингтона» оцінив дебютну гру Леня

Тренер «Вашингтона» оцінив дебютну гру Леня

Укрінформ
Українець дебютував за «Візардс».

Головний тренер «Вашингтон Візардс» Скотт Брукс прокоментував дебют центрового Олексія Леня, сообащет Basket.com.ua, передає Укрінформ.

Менеджер задоволений підписанням українця і впевнений, що він допоможе команді.

«Мені сподобалася гра Олексія Леня. Я знаю його здібності. Він дуже корисний під кільцем. Легкого життя суперникам він не забезпечує», - сказав Брукс.

«Незабаром Лень вивчить принципи нашої гри на обох кінцях майданчика і стане ще краще. Але я думаю, що він вже зараз виступив добре. Йому потрібно набрати форму після простою без гри, він буде набирати кондиції з кожним днем. Мені подобаються його навички. Думаю, що він нам допоможе. Гарне підписання», - додав головний тренер «Вашингтон Візардс».

Лень дебютував за Вашингтон в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Сан-Антоніо Сперс». Українець провів на майданчику 21 хвилину і набрав 11 очок.

Олексій підписав річний контракт з «Вашингтоном». Сезон українець починав у складі «Торонто Репторс», але був відрахований після семи проведених матчів.

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Нагадаємо, «Вашингтон» йде на передостанньому місці в Східній конференції НБА. Наступний матч «Візардс» проведуть 27 січня проти «Х'юстон Рокетс».

Фото: nba.com.


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