НБА: Лень дебютував у «Вашингтоні»

Український центровий клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Вашингтон Візардс» Олексій Лень дебютував за свою команду.

27-річний баскетболіст взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Сан-Антоніо». Незважаючи на виїзну поразку (101:121), Лень став одним з кращих у складі своєї команди. Олексій провів на паркеті 20 хвилин і 40 секунд. За цей час він набрав 11 очок, зробив п'ять підборів, одну результативну передачу і одне перехоплення.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Індіана» - «Торонто» - 102:107 (24:24, 23:34 28:19, 27:30)

"Кліпперс» - «Оклахома-Сіті» - 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)

«Бостон» - «Клівленд» - 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)

«Орландо» - «Шарлотт» - 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)

«Мілуокі» - «Атланта» - 129:115 (32:15, 34:32, 28:36, 35:32)

«Портленд» - «Нью-Йорк» - 116:113 (37:24, 33:26, 19:27, 27:36).

Фото: instagram.com/washwizards.