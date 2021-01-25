Прогноз на матч Кубку Європи ФІБА «Київ-Баскет» - «Прометей»

Українські баскетбольні клуби 26 січня стартують в єврокубках.

26 січня представники української Суперліги Паріматч проведуть матчі в Кубку Європи ФІБА. Суперником БК «Дніпро» буде швейцарський «Фрібург», а ось «Київ-Баскет» та «Прометей» зіграють між собою.

Кияни проведуть три матчі групового раунду в форматі закритого баблу в болгарському містечку Самоков. Окрім «Прометея» у групі В підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться з болгарським «Рілскі» та австрійський «Капфенбергом». До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп та ще чотири найкращі треті команди. «Київ-Баскет» підійшов до матчів на міжнародній арені в статусі лідера Суперліги Паріматч — в активі столичного клубу 14 перемог у 16 матчах.

Календар матчів «Київ-Баскет» в групову раунді:

26 січня

15:00 «Київ-Баскет» (Україна) — «Прометей» (Україна)

28 січня

15:00 «Капфенберг» (Австрія) — «Київ-Баскет» (Україна)

29 січня

18:00 «Київ-Баскет» (Україна) — «Рілскі» (Болгарія).

«Київ-Баскет» цього сезону двічі грав проти потужної команди з Кам’янського. У гостях кияни виграли (81:71), а в столиці «Прометей» взяв переконливий реванш (91:72).

Зараз експерти компанії Parimatch більше шансів на перемогу дають столичній команді - 59% проти 41% на успіх «Прометея». Тут варто відзначити міжнародний досвід Айнарса Багатскіса, який, безумовно, набагато більший, ніж у його візаві Віталія Чернія. Проте, не слід забувати, що «Прометей» у новорічну паузу підсилився двома сильними американськими легіонерами і додає від матчу до матчу, але поки що залишається андердогом у грі з киянами.