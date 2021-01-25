«Дніпро», «Київ-Баскет» і «Прометей» дізналися розклад матчів в Кубку Європи

Груповий раунд стартує 26 січня.

«Дніпро», «Київ-Баскет» і «Прометей» дізналися розклад матчів групового раунду Кубка Європи ФІБА, повідомляє Укрінформ.

«Київ-Баскет» і «Прометей» зіграють в групі B разом з австрійським «Капфенбергом» і болгарським «Рілскі». Всі матчі квартету пройдуть в «баблі» в болгарському Самокові.

Чемпіон України «Дніпро» потрапив в групу E, де його суперниками будуть швейцарський «Фрібург» і польський «Анвіл». Матчі цієї групи пройдуть в польському «баблі».

Ще один суперник «Дніпра», британський «Лондон Лайонс», не був допущений до турніру через спалах коронавирусної інфекції.

Всі учасники групового етапу зіграють між собою по одному разу. Таким чином, «Київ-Баскет» і «Прометей» проведуть по три матчі, а «Дніпро» зіграє два матчі.

Нагадаємо, В 1/8 фіналу Кубка Європи вийдуть по дві кращі команди з кожної групи і ще чотири, що посіли треті місця.

Фото: bcdnipro.com.