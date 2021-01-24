«Олександрія» розгромила «Македонію» Герче Петров на турецькому зборі

Попереду у команди Володимира Шарана - ще три контрольні гри.

«Олександрія» в першому контрольному матчі на зборі в Туреччині розгромила «Македонію» Герче Петров – 4:1, повідомляє Укрінформ.

Перемогу для українського клубу принесли голи Максима Третьякова, Андрія Новікова, Дмитра Гречишкіна і Артема Сітало.

У Туреччині «Олександрія» зіграє ще кілька контрольних матчів – 26 січня проти болгарського «ЦСКА 1948», а 29 січня підопічні Шарана зіграють проти «Славії» і «Арди» (Болгарія). У лютому «Олександрії» доведеться протистояти «Славії» і «ЛКС».

Нагадаємо, у турнірній таблиці чемпіонату України «Олександрія» зараз займає восьму позицію. До «єврокубкового» четвертого місця – чотири очки.

Фото: fco.com.ua.



