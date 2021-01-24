«Колос» переміг сербський «Вождовац» в спарингу

Третя перемога команди Костишина в Туреччині.

Колос провів третій контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Представник чемпіоната України впевнено переміг сербський «Вождовац» – 2:0, повідомляє Укрінформ.

Команда Руслана Костишина двічі відзначилася після перерви. Дубль зробив Сорокін.

Ігровий час в складі «Колоса» отримали і зимові новачки команди – півзахисник Тадея Альваро Нгамба і екс-нападник «Десни» Дмитро Хльобас.

Раніше на зборі в Туреччині команда Костишина перемогла сербський «Пролетер» (1:0) і северомакедонскій «Сілекс» (2:1).

Нагадаємо, «Колос» йде на 5-му місці в чемпіонаті України. Команда Костишина відновить сезон УПЛ матчем проти «Шахтаря». Попередня дата поєдинку – 13 лютого.

Фото: facebook.com.