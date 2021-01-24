«Рух» в контрольному матчі обіграв казахстанський «Кизилжар»

Тріумф львів'янам принесли голи Притули, Стаменковича і Русіна.

«Рух» в своєму першому спарингу на зборі в Туреччині обіграв казахстанський «Кизилжар» – 3:1, повідомляє Укрінформ.

Львів’яни пропустили першими після стандартного положення, однак зуміли відігратися через кілька хвилин зусиллями Притули.

У другому таймі «Рух» демонстрував більш впевнену гру, що привело до двох забитих голів. Спершу після “стандарту” забив Стаменкович, а через 10 хвилин остаточний рахунок матчу встановив Русін.

27 січня команда Івана Федика зіграє проти сербського «Радника». Всього «Рух» в Туреччині проведе ще шість спарингів.

Нагадаємо, на зимову перерву львів’яни пішли на 12-му місці в турнірній таблиці чемпіонату України. У 13 турах чемпіонату «Рух» здобув одну перемогу.

Фото: facebook.com.