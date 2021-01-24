«Динамо» зіграло внічию зі збірною Йорданії на зборі в ОАЕ

Футболісти київського «Динамо» провели в Об'єднаних Арабських Еміратах заключний, третій контрольний поєдинок на першому підготовчому зборі до весняної частини сезону.

Спаринг зі збірною Йорданії, яка готується до вирішальних матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2022, завершився внічию з рахунком 0:0, передає Укрінформ.

Склад «Динамо»:

перший тайм - Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Де Пена, Родрігес, Супряга;

другий тайм - Бойко, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Дуелунд, Бесєдін.

25 січня «Динамо» повертається додому. Другий тренувальний збір команда Мірчі Луческу проведе на початку лютого у Туреччині.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.