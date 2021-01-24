Тренер «Вест Гема»: виступ Ярмоленка був обнадійливим

Асистент Мойеса прокоментував гру українця в Кубку Англії.

Асистент головного тренера «Вест Гема» Алан Ірвайн оцінив гру хавбека Андрія Ярмоленко в матчі 1/16 Кубка Англії проти «Донкастера» (4:0), повідомляє football.london, передає Укрінформ.

«Було приємно бачити, як Ярмоленко може зіграти на позиції форварда, коли ми там в ньому потребували. Його виступ був обнадійливим. Він грав на цій позиції і раніше, ми знаємо, якими якостями він володіє», - сказав Алан Ірвайн

Якщо ми будемо створювати для нього ситуація для гри один на один проти воротаря, він буде хорошим фінішером », - додав асистент головного тренера «Вест Гема».

Нагадаємо, Ярмоленко забив другий гол «Вест Гема».

Фото: Getty Images.