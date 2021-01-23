Гол Ярмоленка допоміг «Вест Гему» перемогти в Кубку Англії

«Молотобійці» в 1/16 перемогли «Донкастер».

В 1/16 Кубку Англії «Вест Гем» вдома впевнено переміг команду з першої ліги «Донкастер» - 4:0, повідомляє Укрінформ.

На початку першого тайму на 2-й хвилині Пабло Форнальс відкрив рахунок на табло з передачі Фредерікса. На 32-й хвилині Бенрахма вивів пасом українця Андрія Ярмоленка на «побачення» з голкіпером суперника і форвард елегантно переправив м'яч у ворота - 2:0.

В другому таймі футболіст «Денкастера» Батлер забив у власні ворота. На 78-й хвилині форвард «Вест Гема» Афалоян довів рахунок до розгромного 4:0.

Андрій Ярмоленко зіграв повний матч і відзначився забитим м'ячем. Це перший гол українця у новому році.

Нагадаємо, в останньому матчі проти «Вест Бромвіча» в АПЛ Ярмоленко віддав гольову передачу.

Фото: theguardian.com.