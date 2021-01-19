Ярмоленко допоміг «Вест Гему» переграти «Вест Бромвіч»

Українець віддав гольову передачу.

У 18-у турі англійської прем'єр ліги(АПЛ) «Вест Гем» вдома переміг у «Вест Бромвіча» з рахунком 2:1, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі на доданих хвилинах вінгер «молотобійців» Боуен відкрив рахунок в матчі.

В другому таймі на 51-й хвилині нападник «Вест Бромвіча» Матеус Перейра зрівняв рахунок на табло. На 62 хвилині на полі з'явився Андрій Ярмоленко: він змінив Бенрахму. Українцю вистачило чотири хвилини, щоб віддати гольовий пас на Майкла Антоніо - 2:1 на користь «Вест Гема».

Для Ярмоленка ассист в цьому матчі став першим в цьому сезоні в АПЛ.

Топ-4 АПЛ: 1. «МЮ» - 37 (18), 2.«Манчестер Сіті» - 35 (17), 3.«Лестер» - 35 (18), 4.«Ліверпуль» - 34 (18).

Фото: theguardian.com.



