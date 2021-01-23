«Колос» переміг «Сілекс» на турецьких зборах

Українська команда виграла з рахунком 2:1.

Ковалівський «Колос» здобув перемогу у матчі проти македонського «Сілекса» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм пройшов без забитих голів. В другому таймі за українську команду відзначився Лисенко на 62-й хвилині. Під кінець зустрічі Мілько забив другий м'яч «Колоса».

Перемога над «Сілексом» стала другою для українського клубу на тренувальних зборах у Турції.

Нагадаємо, «Колос» пішов на зимову перерву, посідаючи 6-е місце в чемпіонаті України.

Фото: фейсбук «Колоса».