«Колос» переміг «Сілекс» на турецьких зборах
Укрінформ
Українська команда виграла з рахунком 2:1.
Ковалівський «Колос» здобув перемогу у матчі проти македонського «Сілекса» 2:1, повідомляє Укрінформ.
Перший тайм пройшов без забитих голів. В другому таймі за українську команду відзначився Лисенко на 62-й хвилині. Під кінець зустрічі Мілько забив другий м'яч «Колоса».
Перемога над «Сілексом» стала другою для українського клубу на тренувальних зборах у Турції.
Нагадаємо, «Колос» пішов на зимову перерву, посідаючи 6-е місце в чемпіонаті України.
Фото: фейсбук «Колоса».