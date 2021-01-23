У першому контрольному поєдинку «Інгулець» програв ФК «Раднічкі»

Українська команда програла 1:2.

«Інгулець» зустрівся з сербським футбольним клубом "Раднічкі" на тренувальних зборах, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні, 23-го січня "Інгулець" провів перший контрольний поєдинок у 2021-му році. За підсумками зустрічі номінальні господарі поля здобули перемогу з рахунком 2:1. За українську команду гол забив Михайло Плохотнюк.

Нагадаємо, «Інгулець» пішов на зимову паузу на 10-му місці в чемпіонаті України.

Фото: фейсбук «Інгульця».