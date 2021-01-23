«Олімпік» в матчі з п’ятьма голами переміг сербський «ТСЦ»

За команду Климовського виступали гравці на перегляді.

У товариському матчі в Туреччині донецький «Олімпік» з рахунком 3:2 переміг представника Сербії – «ТСЦ» Бачка-Топола.

У першому таймі за команду Ігоря Климовського забили Максим Тейшейра та Темур Чогадзе, а в другій половині відзначився орендований у «Динамо» Беніто. В обох таймах за український клуб виступали гравці на перегляді.

Раніше «Олімпік» зіграв внічию з польським «Шльонском» (2:2). Попереду у донеччан ігри з сербськими «Спартаком» і «Будучностю», а також львівським «Рухом».

Нагадаємо, «Олімпік» завершив першу частину сезону на сьомому місці в чемпіонаті України. Команда Климовського відновить сезон матчем проти «Динамо».

Фото: olimpik.com.ua.