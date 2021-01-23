Третє коло Суперліги відбудеться в “баблах” в різних містах

Федерація сподівається уникнути заражень коронавірусом.

Федерація баскетболу України повідомляє, що третє коло Суперліги відбудеться в так званих “баблах” – закритих зонах, де гравці не ризикують заразитися коронавірусом, передає Укрінформ.

Подібним чином ФБУ сподівається уникнути переносів матчів і завершити чемпіонат раніше, ніж це планувалося спочатку.

Матчі третього кола Суперліги почнуться після 7 лютого. “Бабли” будуть створені у всіх містах, де виступають команди – в Києві, Черкасах, Кам’янському, Тернополі, Південному, Одесі, Дніпрі та Харкові.

У першому, третьому і четвертому “баблах” господарями будуть паралельно дві команди – в одному гратимуть п’ять клубів, в іншому – шість. Господарями в другому “баблі” будуть відразу чотири клуби.

Нагадаємо, «Київ-Баскет» очолює турнірну таблицю Суперліги, слідом за ним в трійці також розташовуються «Хімік» і «Прометей».

Фото: ФБУ.



