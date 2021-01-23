Суперліга: «Черкаські Мавпи» обіграли «Миколаїв»

Команда з Черкас виграла 5-й матч в сезоні і довела переможну серію до трьох поєдинків.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Черкаські Мавпи» перемогли на чужому майданчику «Миколаїв» 83:76, повідомляє Укрінформ.

Команда з Черкас виграла 5-й матч в сезоні, довела переможну серію до трьох поєдинків і піднялась на 7-е місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Джонс Камерон Скотт («Черкаські Мавпи») – 25.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Хімік» - 28 (17), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Запоріжжя» - 26 (17).

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 96:78.

Фото: сайт ФБУ