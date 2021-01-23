МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет планує провести вакцинацію всіх спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх у Токіо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegraph.

Комітет працює разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я для проведення вакцинації для спортсменів-учасників з країн, де національні програми вакцинації поки що не запущено.

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Олімпійські ігри в Токіо спочатку мали пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на 2021-й через коронавірус. Ігри мають пройти 23 липня - 8 серпня цього року.