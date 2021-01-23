В.о. тренера «Челсі» можуть стати Шевченко або Грант

В Абрамовича є варіанти на випадок передчасного звільнення Лемпарда.

Майбутнє головного тренера «Челсі» Френка Лемпарда залишається невизначеним, повідомляє ESPN, передає Укрінформ.

У «Челсі» очікували більш високого рівня виступів, враховуючи той факт, що в літнє трансферне вікно на підсилення було витрачено понад 220 млн фунтів. При цьому в керівництві «синіх» визнають заслуги Лемпарда, з яким команда увійшла в топ-4 в минулому сезоні, незважаючи на трансферний бан.

Також поки не вирішено, чи звільнять Лемпарда по ходу сезону, або ж це станеться влітку. У разі, якщо відставка трапиться незабаром, вважається, що виконувати обов'язки головного тренера зможуть або Авраам Грант, який вже працював з клубом, або екс-гравець «синіх» Андрій Шевченко, який очолює збірну України.

У разі, якщо Лемпард покине клуб влітку, ймовірне запрошення Массіміліано Аллегрі, Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля або Юліана Нагельсманна.

При цьому, як наголошується, у Лемпарда ще є шанс перевернути ситуацію.

Нагадаємо, «Челсі» виграв 2 з 7 останніх матчів в АПЛ. Зараз команда знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 29 очок після 19 матчів.

Фото:chelseafc.com.