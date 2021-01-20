Шевченко: Завдання-мінімум збірної України на Євро-2020 - вийти з групи

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко підвів підсумки минулого року, а також розповів, які цілі стоять перед головною командою країни на майбутньому чемпіонаті Європи.

Про це наставник «синьо-жовтих» розповів в ефірі телеканалу «Футбол 1», передає Укрінформ.

На думку Шевченка, 2020 рік був позитивним і для нього, і для команди.

«Він /рік/ дав нам багато оптимістичних відповідей по грі. Я залишився задоволений, як ми виступили у важкій групі в Лізі націй. Особливо - молодими футболістами, яким ми довірили вихід в складі, і вони виправдали надії. Ситуація змушувала мене робити це, йти на ризик. Непідготовлені гравці, які жодного разу не тренувалися з основною командою, виходили і гідно грали на полі. У нас є щільна робота з командою U21, з Русланом Ротанем. Задоволений тим, що витримується структура гри, якої дотримуємося ми. Молодих гравців легше вводити в такі матчі.

Ми завжди дивимося в майбутнє з оптимізмом. На нас чекає важкий і насичений рік. Сподіваюся, що ми впораємося з коронавірусом, в світі з'явилася вакцина, країни намагаються налагодити вакцинацію. Думаю, ближче до літа питання проведення Євро відпаде одразу ж.

На Євро-2020 ми будемо піднімати планку високо. Спочатку наша задача - вийти з групи. Далі все буде залежати від того, як ми будемо готові. Важливо, щоб наші гравці були готові на 100 відсотків. Стежу за Ярмоленком, Малиновським, Зінченком, почали збори «Динамо» і «Шахтар». Мої помічники поїдуть до Туреччини на перегляд кандидатів не тільки для національної збірної, а й для молоді з 15-16 років. Для цього ми взяли фахівця в штаб, щоб він міг координувати роботу молодіжних та національної команд.

Ми скучили за фанатами, чекаємо вас. Сподіваюся, в цьому році вони повернуться на стадіони, нам буде потрібна їхня підтримка», - підсумував Шевченко.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи збірна України зіграє в квартеті C (Амстердам / Бухарест) проти Голландії (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Дві найсильніші команди кожної групи і чотири кращі володарі третіх місць вийдуть в плей-офф. Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали - 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня в Лондоні.