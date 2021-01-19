Україна зіграє спаринги з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром

Усі матчі відбудуться в Україні.

Збірна України визначилася з суперниками для контрольних матчів перед Євро-2020, повідомляє телеканал «Футбол».

Суперниками команди Андрія Шевченка стануть Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) і Кіпр (7 червня). За словами президента УАФ Андрія Павелка, всі три матчі зіграють в Україні.

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Чемпіонат Європи перенесли на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19. Турнір пройде цього літа з 11 червня по 11 липня.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі C, суперниками команди Андрія Шевченка будуть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія.