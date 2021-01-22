Роман Яремчук: чи піду з «Гента» - я це більше не вирішую
Український нападник «Гента» Роман Яремчук розповів про виступи в сезоні і кар'єрні перспективи для каналу «Футбол», передає Укрінформ.
«У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. Попереду Євро, ти повинен бути в формі. На даний момент покинути «Гент» взимку - це складне рішення. Піду чи - я це більше не вирішую. Мої бажання тут не враховують », - сказав форвард« Гента »Роман Яремчук.
«Вважаю, що цей сезон в цілому образливе непорозуміння. Те, що відбувається з нашою командою в цьому сезоні - просто неможливо. Тому таке місце, важко навіть коментувати, щось говорити. 13-е місце, є багато хороших футболістів, на нас багато критики, з цим дуже складно справлятися », - висловився українець про результати «Гента» в нінішньому сезоні.
Нагадаємо, «Гент» знаходиться на 13-му місці в чемпіонаті Бельгії.
Фото: kaagent.be.