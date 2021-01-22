Гол Яремчука не допоміг «Генту» перемогти «Генк»

Індіанці з 12-ї хвилини грали в більшості.

Український форвард Роман Яремчук відзначився забитим голом у матчі 25-го туру Ліги Жюпіле з «Генком», повідомляє Укрінформ.

Нападник відзначився в компенсований час до першого тайму, скориставшись передачею Кумса. Відзначимо, що «Гент» з 12-ї хвилини грав у більшості після видалення Куести за фол проти Романа.

Втім, гол Яремчука не допоміг «індіанцям» здобути три очки - точний удар Романа став лише відповіддю на гол Онуачу. Відзначимо, що у «Генка» був шанс вирвати перемогу, але Дзюн не реалізував пенальті.

Два співвітчизника Яремчука - Ігор Пластун та Роман Безус - потрапили в заявку «Гента», однак на поле не з'явилися.

Відзначимо, що для самого Яремчука цей гол став 12-м в поточному сезоні в 24 матчах. Також форвард віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, «Гент» йде на 13-й позиції в турнірній таблиці. У наступному турі «індіанці» 24 січня на виїзді зіграють проти «Хеверлі Лувен».

Фото: UEFA.com.