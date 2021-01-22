«Динамо» проведе спаринг зі збірною Йорданії

Це буде третій спаринг киян на зборах в ОАЕ.

«Динамо» проведе контрольний матч зі збірною Йорданії на тренувальному зборі в ОАЕ, повідомляється на офіційному сайті «Динамо», передає Укрінформ.

Зустріч відбудеться 24 січня, початок - о 15.00.

Збірна Йорданії займає 95-е місце в рейтингу ФІФА.

Нагадаємо, раніше «Динамо» в спарингах поступилося «Легії» з рахунком 0:2 і обіграло Солігорськ «Шахтар» (2:0) в ОАЕ. Кияни також гратимуть проти ФК «Шкендія-79» на наступних зборах в Туреччині.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.