«Динамо» проведе спаринг зі збірною Йорданії
Укрінформ
Це буде третій спаринг киян на зборах в ОАЕ.
«Динамо» проведе контрольний матч зі збірною Йорданії на тренувальному зборі в ОАЕ, повідомляється на офіційному сайті «Динамо», передає Укрінформ.
Зустріч відбудеться 24 січня, початок - о 15.00.
Збірна Йорданії займає 95-е місце в рейтингу ФІФА.
Нагадаємо, раніше «Динамо» в спарингах поступилося «Легії» з рахунком 0:2 і обіграло Солігорськ «Шахтар» (2:0) в ОАЕ. Кияни також гратимуть проти ФК «Шкендія-79» на наступних зборах в Туреччині.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.