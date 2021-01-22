Визначився черговий суперник «Динамо» на зимових зборах

Став відомий один із суперників київського «Динамо» на другому навчально-тренувальному зборі, який столичні футболісти проведуть у лютому в Туреччині.

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Шкендія-79», представник Північної Македонії зустрінеться з «Динамо» 7 лютого на зборі в турецькій Анталії, передає Укрінформ. Крім того, «Шкендія-79» проведе спаринги з луганською «Зорею» і чернігівською «Десною». Читайте також: «Динамо» обіграло солігорський «Шахтар» на зборі в ОАЕ Нагадаємо, що перший тренувальний збір «Динамо» проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Фото: ФК «Динамо» (Київ).