Визначився черговий суперник «Динамо» на зимових зборах
Укрінформ
Став відомий один із суперників київського «Динамо» на другому навчально-тренувальному зборі, який столичні футболісти проведуть у лютому в Туреччині.
Як повідомляє офіційний сайт ФК «Шкендія-79», представник Північної Македонії зустрінеться з «Динамо» 7 лютого на зборі в турецькій Анталії, передає Укрінформ.
Крім того, «Шкендія-79» проведе спаринги з луганською «Зорею» і чернігівською «Десною».
Нагадаємо, що перший тренувальний збір «Динамо» проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Фото: ФК «Динамо» (Київ).