Визначився черговий суперник «Динамо» на зимових зборах

Визначився черговий суперник «Динамо» на зимових зборах

Укрінформ
Став відомий один із суперників київського «Динамо» на другому навчально-тренувальному зборі, який столичні футболісти проведуть у лютому в Туреччині.

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Шкендія-79», представник Північної Македонії зустрінеться з «Динамо» 7 лютого на зборі в турецькій Анталії, передає Укрінформ.

Крім того, «Шкендія-79» проведе спаринги з луганською «Зорею» і чернігівською «Десною».

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Нагадаємо, що перший тренувальний збір «Динамо» проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото: ФК «Динамо» (Київ).

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