«Брюгге» продав кращого нападника перед матчами з «Динамо»

Сенегалець Діатта перейшов у «Монако».

Кращий бомбардир «Брюгге» Крєпін Діатта підписав п'ятирічний контракт з «Монако», повідомляє сайт клубу французької Ліги 1.

У нинішньому сезоні сенегальський вінгер забив 10 м'ячів в 19 матчах бельгійської Про Ліги.

Цієї зими «Брюгге» залишили ще двоє форвардів: екс-нападник збірної Нідерландів Бас Дост перейшов в «Айнтрахт», а Сібе Схрейверс перебрався в «Левен».

У лютому «Брюгге» зіграє з «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого.

«Брюгге» посідає перше місце в чемпіонаті Бельгії, випереджаючи «Генк» на дев'ять очок. У неділю команди зіграють між собою на полі лідера.

Фото: сайт "Монако"