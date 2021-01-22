«Брюгге» продав кращого нападника перед матчами з «Динамо»
Укрінформ
Сенегалець Діатта перейшов у «Монако».
Кращий бомбардир «Брюгге» Крєпін Діатта підписав п'ятирічний контракт з «Монако», повідомляє сайт клубу французької Ліги 1.
У нинішньому сезоні сенегальський вінгер забив 10 м'ячів в 19 матчах бельгійської Про Ліги.
Цієї зими «Брюгге» залишили ще двоє форвардів: екс-нападник збірної Нідерландів Бас Дост перейшов в «Айнтрахт», а Сібе Схрейверс перебрався в «Левен».
У лютому «Брюгге» зіграє з «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого.
«Брюгге» посідає перше місце в чемпіонаті Бельгії, випереджаючи «Генк» на дев'ять очок. У неділю команди зіграють між собою на полі лідера.
Фото: сайт "Монако"