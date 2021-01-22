«Динамо» може переїхати на клубну арену до кінця сезону

Кияни гратимуть домашні матчі УПЛ на стадіоні імені Лобановського, а не на НСК «Олімпійський».

«Динамо» до кінця сезону УПЛ-2020/2021 може проводити домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського, повідомляє Meta Ratings.

6 з 7 домашніх зустрічей чемпіонату України цього сезону кияни провели на НСК «Олімпійський». Лише матч 13-го туру з «Колосом» (2:2) зіграли на клубній арені «Динамо». Це була остання домашня зустріч «Динамо» в УПЛ 2020 року.

13 лютого «Динамо» в 14-му турі УПЛ прийматиме «Олімпік».

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2020 року «Шахтар» підписав контракт з НСК «Олімпійський» на три роки.