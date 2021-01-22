Снігур за крок до фіналу завершила виступ на турнірі ITF в ОАЕ
Укрінформ
Українці Дар'ї Снігур не вдалося пробитися у фінал турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Ель-Фуджайрі (Об'єднані Арабські Емірати).
У півфінальному поєдинку 18-річна Снігур з рахунком 5:7, 1:6 поступилася лідеру посіву 28-річній швейцарці Вікторії Голубич, передає Укрінформ.
У фіналі змагань Голубич зустрінеться з переможницею протистояння між другою та п'ятою «ракетками» тірніру Кларою Таусон з Данії та японкою Курумі Нара.
Призовий фонд в Ель-Фуджайрі становить $25 тисяч.
Фото: ФТУ.