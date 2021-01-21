«СК Дніпро-1» розійшовся результативною нічиєю з сербським «Спартаком»

За команду Йовічевіча відзначився Довбик.

«СК Дніпро-1» провів перший матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Команда Ігора Йовічевіча розійшлася результативною нічиєю з сербським «Спартаком» – 1:1. Дніпряни пропустили в першому таймі від Стрітковича, проте пішли від поразки завдяки голу Довбика після перерви.

Попереду у «СК Дніпро-1» – контрольні матчі проти ФК «Чукарічки» (25 січня), «Сілекса» (26 січня), «Будучності» (3 лютого), ФК «Зета» і тбіліського «Динамо».

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Йовічевіча пішли на останньому місці в чемпіонаті — в 13 турах «Дніпро-1» набрав вісім очок, вигравши всього два рази. Відновити сезон дніпряни повинні матчем з «Інгульцем».

Фото: scdnipro1.com.ua.