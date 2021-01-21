«Продексім» зіграє з іспанським «Інтером» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матчі стадії пройдуть 16-21 лютого.

В 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів херсонський «Продексім» зіграє з іспанським «Інтером», повідомляється на офіційному сайту УАФ, передає Укрінформ

Переможець протистояння визначиться за підсумками однієї гри, яка відбудеться в Іспанії. Матчі 1/8 фіналу пройдуть 16-21 лютого.

На шляху до 1/8 фіналу «Продексім» переміг «Росаріо» з Північної Ірландії (28:1) і «Шкупі» з Північної Македонії (5:1).

Нагадаємо, фінальні раунди футзальної Ліги чемпіонів відбудуться в квітні-травні.

Фото: фейсбук «Продексіма».



