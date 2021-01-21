«Минай» підписав вихованця «Динамо» Петрусенка
«Минай» підписав контракт з опорним півзахисником Олександром Петрусенком. Умови угоди не розголошуються, повідомляє офіційний сайт «Миная», передає Укрінформ.
22-річний Петрусенко - вихованець «Динамо». З 2019 року його виступав за «Гірник-Спорт», але в грудні став вільним агентом.
У нинішньому сезоні Першої ліги Петрусенко зіграв в 14 матчах «Гірника-Спорт» та відзначився однією результативною передачею.
Цієї зими «Минай» підписав колишнього нападника «Динамо» і збірної України Артема Мілевського. У січні закарпатський клуб розлучився з Максимом Лопиренком, Олегом Голодюком та Артуром Карноза.
Нагадаємо, першу частину сезону в чемпіонаті України «Минай» завершив на 11-му місці в турнірній таблиці.
Фото: fcminaj.com.