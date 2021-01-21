«Минай» підписав вихованця «Динамо» Петрусенка

Останнім клубом гравця був «Гірник-Спорт».

«Минай» підписав контракт з опорним півзахисником Олександром Петрусенком. Умови угоди не розголошуються, повідомляє офіційний сайт «Миная», передає Укрінформ.

22-річний Петрусенко - вихованець «Динамо». З 2019 року його виступав за «Гірник-Спорт», але в грудні став вільним агентом.

У нинішньому сезоні Першої ліги Петрусенко зіграв в 14 матчах «Гірника-Спорт» та відзначився однією результативною передачею.

Цієї зими «Минай» підписав колишнього нападника «Динамо» і збірної України Артема Мілевського. У січні закарпатський клуб розлучився з Максимом Лопиренком, Олегом Голодюком та Артуром Карноза.

Нагадаємо, першу частину сезону в чемпіонаті України «Минай» завершив на 11-му місці в турнірній таблиці.

Фото: fcminaj.com.