Нападник «Шахтаря» Борячук перейшов у «Рух» на правах оренди

Форвард повернувся в чемпіонат України.

Нападник «Шахтаря» Андрій Борячук продовжить кар’єру в «Русі». Львівський клуб орендував українця, угода розрахована на півтора року, повідомляє Укрінформ.

Борячук першу частину поточного сезону провів в оренді в «Мезекевешді». Форвард забив три голи і віддав один ассист в семи матчах за угорський клуб.

Раніше Борячук на правах оренди виступав за турецький «Різеспор» і «Маріуполь». За першу команду «Шахтаря» він провів 17 матчів і забив шість голів. Також форвард викликався до збірної України, відігравши 67 хвилин у двох поєдинках.

У січні «Рух» вже підписав контракти із захисником збірної Ісландії Рагнаром Сігурдссоном і півзахисником Романом Карасюком.

Нагадаємо, «Рух» завершив першу частину сезону на 12-му місці в чемпіонаті України. У 13 турах чемпіонату львів’яни здобули одну перемогу.

Фото: fcrukh.com.